Santoral. Consulta els sants del dia a diaridegirona.cat

Diari de Girona ha posat en marxa una pàgina web on consultar el santoral amb la intenció d'ajudar els lectors a felicitar aquells amics i coneguts que celebren el sant aquell dia. El santoral es pot consultar a mas.diaridegirona.cat/santoral. Hi ha un calendari i clicant sobre el dia del mes es desplegaran els sants d'aquella jornada. Per exemple, aquest dissabte, se celebren Sant Isaïes i Santa Maria Goretti. L'onomàstica (la de celebració anual del propi nom) és comú a gairebé totes les cultures. Amb el pas dels segles, aquest costum es va cristianitzar, de manera que se celebra l'onomàstica en el dia de la festa del sant amb el mateix nom. A la pàgina web del nostre santoral en línia, els lectors també hi podran trobar una petita història dels sants més populars de Catalunya, com ara Sant Pere, Santa Maria, Santa Montserrat, Sant Esteve, Sant Marc, Santa Anna, Sant Miquel o Sant Pau. En les pròximes setmanes, la llista de sants populars s'actualitzarà.