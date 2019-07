El Terracotta Museu de la Bisbal mostra el «Jardí de la Lluna plena», de Claudi Casanovas

El Terracotta Museu de la Bisbal d'Empordà acull una nova exposició del ceramista Claudi Casanovas que mostra una desena de les peces que composen el Jardí de la Lluna plena, obra que al·ludeix a les fases lunars.

L'exposició, titulada Pedrets & All shall be well, ha quedat inaugurada aquest dissabte i es podrà visitar fins al 6 d'octubre.

En aquesta exposició hi ha l'obra més recent de Casanovas, la sèrie que porta per títol All shall be well, and all shall be well, and all manner of thing shall be well ( Tot anirà bé, i tot anirà bé, i totes les coses aniran bé), una cita de la escriptora anglesa Juliana de Norwich. La sèrie consisteix en noranta peces blanques de porcellana que estan obertes per una cara mostrant el buit intern.

Finalment, hi ha fotografies sobre el procés de creació de la peça Als vençuts, al taller que l'artista té a Riudaura, i que es va inaugurar el 2006 a Olot. És un homenatge als republicans morts en la Guerra Civil espanyola.

Casanovas, que el 1976 va participar en la creació de la Cooperativa Coure, a Olot, és un artista de prestigi internacional amb peces en nombrosos museus d'art, entre els quals el Victoria & Albert Museum de Londres (Regne Unit), Museo Internazionale delle Ceramiche Faenza (Itàlia), Musée de la Céramique de Sèvres (França), Nacionalmuseum Stockholm (Suècia) o l'Hermitage Museum de Sant Petersburg (Rússia).