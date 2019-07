Èxit de l'estrena de l'espectacle dels deu anys d'El Pot Petit

El Pot Petit va estrenar dissabte al Teatre Principal d'Olot, amb molt d'èxit, l'espectacle que celebra el seu desè aniversari, en el qual versionen les seves cançons de sempre amb nous arreanjaments. Aquest xou també passarà properament per Sant Feliu de Guíxols, Manresa, Girona, Vic, Sant Cugat, Lleida, Figueres, Tarragona i Barcelona. «És la cosa més grossa que hem fet mai», va dir Helena Bagué. Igualment, Siddartha Vargas va comentar que «10 anys no es poden celebrar cada dia i volíem fer una cosa especial». Per això proposen viure una història «des de dins» i mostrar la seva faceta més interna.