Cap Roig ja ha esgotat les entrades de cinc concerts abans d'arrencar el festival

El Festival de Cap Roig, que es celebra a Calella de Palafrugell, ja ha esgotat les entrades de cinc dels 25 concerts programats quan falten quatre dies per la inauguració de l'edició d'enguany. Es tracta de les actuacions de Diana Krall (20 de juliol), Sílvia Pérez Cruz (21 de juliol), Luis Fonsi (31 de juliol), Morat (16 d'agost) i l'exconcursant d' Operación Triunfo Aitana (18 d'agost).

A més, els organitzadors del festival han avançat que queden poques entrades per a una desena de concerts més. El festival de Cap Roig arrencarà aquest divendres 12 de juliol amb Maluma. Per la seva banda, Ainhoa Arteta posarà el punt i final el 21 d'agost amb un concert solidari en benefici de l'associació AcompanyArt.

Hi ha bones perspectives d'ocupació. El motiu és que abans de començar ja ha venut totes les entrades de cinc dels 25 concerts programats.

Per altra banda, el festival està venent les últimes entrades per veure Nile Rodgers & Chic (13 juliol), Sting (19 juliol), Ben Harper & The Innocent Criminals (26 juliol), Liam Gallaguer (27 juliol), Jamie Cullum ( 2 agost), David Bisbal (14 agost), Katie Melua (3 agost), Taburete (6 agost), Álvaro Soler (12 agost) i Ara Malikian (19 agost).

El festival inaugurarà l'edició d'aquest 2019 amb l'actuació de Maluma, mentre que Ainhoa Arteta serà l'encarregada de tancar-lo el 21 d'agost. Arteta oferirà al públic un concert solidari i part dels diners de les entrades es destinaran a l'associació AcompanyArt.