El nudisme català bat un rècord en la cadena de Portbou a Tarragona

L'associació Club Català de Naturisme va celebrar diumenge el rècord de cadena nudista a Catalunya, amb 1.932 persones que van participar en 24 platges nudistes diferents des de Portbou fins a Tarragona. A més, en els indrets es van comptabilitzar més de 6.000 nudistes. «Aquest acte era per celebrar el Dia del Naturisme, per fer difusió del nudisme, reclamar més respecte cap als nudistes i recordar la resolució del Síndic de Greuges que demana als ajuntaments més protecció per al nudisme», segons explica el president de la Federació Naturista-Nudista de Catalunya (FNNC), Segimon Rovira.