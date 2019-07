Sentència: Julio Iglesias té un fill concebut a Sant Feliu de Guíxols

El judici per la presumpta paternitat de Julio Iglesias ja té sentència. El jutge del Jutjat de Primera Instància número 13 de València ha fallat en favor de Javier Sánchez Santos i reconeix la paternitat del cantant Julio Iglesias davant la seva negativa sistemàtica a sotmetre a la prova de paternitat, tal com sol·licitava la Fiscalia, segons confirmen fonts de la defensa del demandant. Javier Sánchez Santos va ser concebut a Sant Feliu de Guíxols, on la seva mare treballaava com a ballarina de la sala Las Vegas.

La decisió es coneix tot just una setmana després que se celebrés la segona vista del judici per la paternitat del cantant Julio Iglesias, a la qual va acudir la mare Maria Edite Santos, que va destacar davant els periodistes que havia declarat davant del jutjat per per "donar la cara "alhora que demanava al cantant que es fes la prova de l'ADN "i acabi ja amb aquesta història".

Fonts de la defensa de Javier Sánchez Santos asseguren que la sentència suposa un reconeixement als arguments defensats pel jove. "Julio Iglesias torna a ser pare als 75 anys. Xavier Sánchez guanya el judici i Julio Iglesias el perd. La ciència guanya, la desraó perd".

Per la seva banda, fonts de la defensa de Julio Iglesias confirmen que presentaran recurs davant l'Audiència de València. "Discrepem i farem servir tots els recursos al nostre abast contra la sentència d'avui i contra la interlocutòria anterior que va rebutjar la qüestió de cosa jutjada".

Indicis suficients

El 1991, Javier Sánchez i la seva mare van presentar ja una primera demanda i l'artista portuguesa va explicar que va conèixer Iglesias en una discoteca de Sant Feliu de Guíxols el 1975 i que van mantenir relacions sexuals durant diversos dies, fruit de les quals va néixer Javier Sánchez Santos.

En un primer moment se'ls va donar la raó però després l'Audiència Provincial l'hi va retirar a l'entendre que la negativa de Julio Iglesias a fer-se la prova de paternitat no implicava que fos el pare biològic. Ara, la Fiscalia va recolzar el demandant i va aportar una resolució recent del Tribunal Suprem que canvia el criteri i sí que estableix que el rebuig de ser sotmès a una prova si hi ha indicis sí que pot ser considerat un reconeixement implícit.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el jutge considera que els indicis que concorren en aquest cas "són suficients" per apreciar aquesta paternitat i entre ells cita la negativa del demandat "a possibilitar la pràctica de la prova biològica" , malgrat "haver-hi constància en les actuacions que, en l'època aproximada de la concepció del demandant, van existir certs contactes i tracte entre la mare d'aquest i el demandat".

Aquests contactes es van produir el juliol de 1975 a la Sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols (Girona), "i fan que no sigui inversemblant ni desgavellada la possibilitat d'haver existit relacions sexuals entre ells", argumenta el magistrat.

A més, altres indicis són el mateix testimoni de la mare del demandant, que va aportar durant el judici "dades molt concretes sobre la pertinença, ubicació i distribució interior del xalet" on Julio Iglesias s'allotjava aquells dies, i l'"evidentíssima semblança física" entre el cantant i el mateix demandant.

Sobre aquest últim aspecte, la sentència a punta que, "si bé pogués ser fruit de l'atzar, seria una excessiva i improbabilíssima casualitat que, tenint l'actor aquesta gran semblança i havent estat concebut precisament en els dies aproximats" en què la seva mare i Julio Iglesias van coincidir a la mateixa sala de festes "el seu pare fos un tercer".