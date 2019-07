La Fura recupera «Manes» per mostrar la seva «ànima més autèntica» als joves

La Fura dels Baus, l'any del seu 40è aniversari, tornarà a recrear entre les gòtiques columnes de les Drassanes de Barcelona, dins el Festival Grec, el visceral i impactant espectacle Manes, creat el 1996, i amb el qual vol mostrar als més joves la seva «ànima més autèntica i primigènia».

Muntatge «furero» per excel·lència, que significa que el públic compartirà espai entre actors que igual degustaran carn crua com expulsaran aigua per la boca, el director d'aquesta peça, Pera Tantiñà, va explicar ahir que «més que una reposició, farem una recreació» de l'obra, entre el 17 i el 21 de juliol, amb actors molt joves, que mai no havien vist en directe La Fura.

Per a Tantiñà, es tracta de «reivindicar un tipus de llenguatge, que s'ha anat perdent, i que tampoc ara és tan factible com fa més de vint anys, perquè teòricament tenim més llibertat que mai, però pràcticament, per temes de seguretat, no podem fer cap dels primers espectacles que vam fer».

A Manes, concebut en un moment en què no hi havia telèfons mòbils i internet no era d'ús massiu, La Fura explora allò que uneix tots els éssers humans: el naixement, la mort, el sexe i l'alimentació, i posa sota el focus actuacions íntimes i privades, convertides en un espectacle públic.