Woody Allen: «Probablement em moriré enmig del muntatge d'una seqüència»

El director de cinema Woody Allen va presentar ahir l'inici del rodatge de la seva nova pel·lícula produïda per The Mediapro Studio i Gravier Productions i que té com a títol provisional Rifkin's festival, en referència al protagonista. Allen va oferir una roda de premsa al Kursaal de Sant Sebastià amb Jaume Roures, soci fundador de The Mediapro Studio i els actors Elena Anaya, Wally Shawn, Gina Gershon i Sergi López. El rodatge de la 51a pel·lícula d'Allen arrenca avui a Sant Sebastià i finalitzarà el 20 d'agost. En declaracions als mitjans, va lloar el treball dels actors i va destacar la seva passió pel cinema: «Probablement em moriré enmig del muntatge d'una seqüència».