Diferents mobles i parts del castell de Peralada venen de Mallorca

Diferents mobles i elements arquitectònics del Castell de Peralada procedeixen de Mallorca, segons una investigació realitzada a partir de la biblioteca-arxiu ubicada en aquesta construcció, als jardins de la qual s'organitza anualment un festival de música.

La Fundació Castell de Peralada explica que aquest material decoratiu es va traslladar de Palma a Roses en vaixells a finals del segle XIX.

En aquell moment, el castell, que es trobava en estat de ruïna, va ser objecte d'una reforma que va incloure l'arribada d'aquests mobles mallorquins, a més de quadres, tarongers i material divers que incloïa pedres per esculpir.

A més, els finestrals renaixentistes es van portar d'una de les millors cases senyorials de Palma com és Ca Dona Aina, propietat de la família Rocabertí-Dameto, que va ser demolida en la segona meitat del segle XIX.

L'arxivera i bibliotecària del Castell de Peralada, Inés Padrosa, responsable d'aquest descobriment, ha comentat: «El més important per mi ha estat poder anar a consultar de manera presencial l'Arxiu del Regne de Mallorca, on es troba tota la documentació de forma detallada gràcies a factures i cartes que s'escrivien els comtes de Peralada i Savallà». «Gràcies a una recerca constant realitzada des del 2010, hem pogut anar lligant la informació fins extreure aquestes conclusions que fan canviar la perspectiva sobre la procedència de moltes peces, com poden ser els finestrals més importants», conclou Padrosa.