Mor als 15 anys l'hereva d'una gran fortuna

Iris Annabel Goldsmith, de 15 anys i filla de la parella multimilionaris Ben Goldsmith i Kate Rothschild, ha mort en un accident de quad en una de les propietats de la família a Anglaterra.



Els equips d'emergències no van poder fer res per salvar

Annabel Goldsmith va morir pràcticament a l'acte en ser aixafada pel quad amb el qual es va accidentar i els equips d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Amb ella anava una altra persona, la identitat i estat de salut del qual no ha trascendit.

L'adolescent, que estava de vacances al moment de l'accident, era l'hereva de dues de les dinasties financeres més poderoses de la Gran Bretanya la fortuna conjunta està valorada en més de 350 milions d'euros, segons la premsa britànica.

Ben Goldsmith i Kate Rothschild tenen dos fills més: Frank i Issac, de 13 i 11 anys respectivament. Ben es va casar amb l'hereva de l'imperi bancari de Rothschild en 2003, però es van separar en 2012 quan Kate va començar a sortir amb el raper Jay Electronica. Dos anys després de la separació, Ben es va casar amb la cap de l'empresa de càtering Jemima Jones, amb qui té dos fills, Eliza i Arlo.