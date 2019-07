Art de denúncia El drama dels refugiats es fa present a les platges de l'Escala

Una acció artística de Marc Sellarès per denunciar el drama dels refugiats al Mediterrani va donar ahir el tret de sortida al festival Portalblau. La intervenció Maremortum va consistir en la creació d'una silueta de grans dimensions a la sorra de la platja del Moll Grec de L'Escala. La figura, de 50 metres de llarg per 10 d'ample, reprodueix un infant refugiat estirat i immòbil a la platja mentre les onades van esborrant la silueta. L'artista va voler fer una metàfora sobre com el mar sega la vida de les persones que moren ofegades quan intenten arribar a Europa. El festival va arrencar ahir amb un concert de Marc Parrot, que repeteix avui.