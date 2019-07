El pianista rus Evgeny Konnov actuarà al Festival de Sant Pere de Rodes

El 19è Festival de Sant Pere de Rodes arrencarà aquest dissabte amb el concert del reconegut flautista català Claudi Arimany, acompanyat al piano per Pedro Rodríguez, que presentarà una obra del fill de Mozart, Franz Xaver. En aquesta edició, que acabarà el 24 d'agost, destaca la participació del pianista rus, guanyador del Concurs Maria Canals de Barcelona, Evgeny Konnov, que oferirà el 21 d'agost un recital dedicat íntegrament a la música russa, Absolute Russia, així com el Duel de piano entre Michael Kuhn i Christoph Ewers el 27 de juliol, que intercalaran peces solistes, amb peces a quatre mans. Enguany arriba una nova edició de And the Winner Is?, de la mà dels artistes Carles & Sofia piano duo, amb l'Orquestra Solistes de Catalunya, fundada pel duet català, i sota la direcció de Daniel Mestre.

Algunes de les músiques preparades per a aquest any són les d' Amélie, Los Chicos del Coro, Bohemian Rhapsody i Mamma Mia. El concert té lloc sempre en dos dies consecutius, aquest any el 10 i 11 d'agost. El Festival ha destacat que les dones compositores tindran una representació important des de l'espectacle And the Winner Is? fins a un Homenatge a Clara Schumann a càrrec del pianista sud-africà Nico Benadie o el concert del Trio Pierre Louÿs, titulat Clara & Johannes: Una història de música, entre d'altres.