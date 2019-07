20 anys de la revista diocesana del Bisbat de Girona, «El Senyal»

La revista diocesana del Bisbat de Girona, El Senyal, ha arribat, aquest mes de juliol, al seu número 200. Nascuda l'any 1999 a partir d'una resolució de la segona Jornada Diocesana de Pastoral, i amb un ampli consens del Consell Pastoral Diocesà, la revista s'ha mantingut gràcies al suport de les parròquies, subscriptors i anunciants.

Dirigida per mossèn Josep Casellas, El Senyal respon a la voluntat de donar a conèixer l'actualitat diocesana des dels àmbits parroquials, les diferents delegacions, moviments i associacions, centres d'ensenyament i organismes d'acció social. També des de les seves pàgines s'ha fet un seguiment informatiu de la vida de l'Església catalana i universal, sense oblidar els esdeveniments polítics de casa nostra.

La portada d'aquest número 200 és una aquarel·la que sintetitza el rostre i el gest de benedicció de Jesús, obra de l'artista gironí Domènec Fita.

Aquest número tan especial inclou un recull de la llarga història de la revista, juntament amb un homenatge a tots els absents i agraïments als col·laboradors que fan possible l'existència d' El Senyal. A més, també s'hi poden consultar les dues entrevistes als directors dels dos portals informatius catòlics de referència, Catalunya Religió i Flama.info.

Altres informacions d'interès que s'hi poden trobar en aquest 200è número són entrevistes a fons a Mons. Salvador Giménez Valls, president de la SIMCO; Xavier Grasset, director del programa informatiu Més 324, i també a Mn. Esteve Puig, que porta 62 anys dedicant-se a la pastoral parroquial del Perú.

Com sempre, la revista dedica algunes pàgines a l'actualitat diocenasa, amb una notícia acompanyada amb fotografies de l'entrada del nou arquebisbe de Tarragona o de la Jornada diocesana de preveres i diaques, on es va parlar de l'acompanyament pastoral al final de la vida.

El diàleg interreligiós d'aquesta edició tracta l'Església catòlica i les religions, en una reflexió de la Conferència Episcopal Espanyola. El «Motu proprio» del papa Francesc parla de la importància de protegir als menors i a les persones vulnerables dels abusos sexuals i recorda que «els delictes d'abús sexual ofenen Nostre Senyor, causen danys físics, psicològics i espirituals a les víctimes i perjudiquen la comunitat dels fidels».

Per altra banda, Mossèn Salvador Batalla ofereix un article d'opinió del valor de les vacances, Mariàngels Forné de les formes de comunicar de Jesús, i per últim Víctor Gay sobre la responsabilitat en el trànsit.

El Senyal, publicada mensualment, ja carrega 20 anys a l'esquena. Tal com assegura Mossèn Josep Casellas, director d' El Senyal, «els 200 números són un motiu de celebració i porten a mirar cap al futur». Afegeix que «en la mesura que El Senyal sigui una eina útil i convenient per a l'exercici del dret i el deure i que ajudi a valorar l'actualitat amb criteri cristià, caldrà anar trobant la manera de donar-li continuïtat tot millorant-ne els continguts i renovant-ne el disseny». Casellas acaba donant les gràcies a Déu per ajudar-los a arribar fins aquí, i li demana que no els falti suport per seguir endavant.