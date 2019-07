El telescopi Hubble descobreix un misteriós disc de forat negre

Els astrònoms han observat, utilitzant el telescopi espacial Hubble, un sorprenent disc prim de material que envolta un forat negre supermassiu en el cor de la galàxia espiral NGC 3147. Els forats negres en certs tipus de galàxies com la NGC 3147 es consideren famolencs, ja que no hi ha prou material capturat gravitacionalment per alimentar-los regularment. En aquest sentit, el fet que hi hagi un disc petit que rodegi un forat negre com aquest imitant els discs més grans que es troben a galàxies actives ha desconcertat els astrònoms i, a més, és una oportunitat única per provar les teories de la relativitat d'Einstein.