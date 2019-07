TVE Catalunya celebra el seu 60 aniversari

Televisió Espanyola a Catalunya celebra avui 60 anys de la seva primera emissió. Es va posar en marxa el 14 de juliol de 1959 amb el programa Balcón del Mediterráneo. Durant el 2019 s'està emetent una programació especial per recordar els grans professionals que han passat per TVE Catalunya i els grans formats que han sorgit del centre de producció de TVE. TVE Catalunya es va posar en marxa el 14 de juliol de 1959 amb el programa Balcón del Mediterráneo. En aquell instant, el locutor José Luis Barcelona va inaugurar els estudis Miramar, un centre de producció situat a la muntanya de Montjuïc que va acollir programes d'èxit i va forjar grans professionals. A més, TVE Catalunya es va convertir el 27 d'octubre de 1964 amb l'obra La ferida lluminosa, de Josep Maria de Segarra, en la primera televisió en emetre en llengua catalana.

Un altre dels esdeveniments importants en aquests 60 anys va ser la inauguració dels estudis de Sant Cugat el 23 de juny de 1983. El 27 de juny van començar les emissions al centre amb l'especial Adéu Miramar, Bon dia Sant Cugat, un emotiu programa presentat per Anna Maria Solsona on es deia adeu als antics estudis de Miramar per començar una nova etapa.

Durant el 2019, TVE Catalunya està celebrant el seu 60è aniversari amb diferents programes. Els dilluns a les 18.10 h a La 2 s'emet Ho has vist!?, espai presentat per Víctor M. Amela que torna a emetre els programes més emblemàtics fets al centre de producció com Juego de niños, Terenci a la fresca, A fondo, La barberia o Si lo sé, no vengo, entre molts altres. Els dimecres , La 2 s'omple de records televisius amb Recordin60, un programa que repassa la història d'aquests 60 anys a partir dels més de 300.000 documents que conté el catàleg audiovisual de TVE i amb els professionals més rellevants de la història de TVE Catalunya.

En l'actualitat, des de TVE Catalunya es fan programes en català, a més de L'Informatiu, com Noms propis, Punts de vista, El Debat de La 1, El Rondo, Ara i Aquí, Músics, Jo sóc Erasmus... I programes emblemàtics a escala estatal com El escarabajo verde, Saber y ganar, Cachitos de hierro y cromo, La hora musa, Imprescindibles...