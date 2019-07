Alumnes de disseny ideen gerres d'aigua per al local dels Germans Torres

Diversos alumnes de l'escola barcelonina de disseny Elisava han dissenyat una gerra per consumir aigua corrent al nou restaurant dels Germans Torres ubicat a Sants. En concret, es tracta d'una gerra d'un litre de capacitat amb un disseny inspirat en el mateix restaurant dels Germans Torres, que arquitectònicament combina el vidre amb la llum i les parts metàl·liques.

L'equip multidisciplinari d'estudiants ha creat un ritual per a la presentació de l'aigua a la taula en què tenen un paper important tant la gerra com tots els complements que l'acompanyen. Així, el resultat final incorpora una batedora de fusta amb un petit contenidor de porcellana per afegir algunes notes de gust a l'aigua.

Pel que fa a la seva presentació a la taula, el got i la gerra -feta de vidre artesanal- es col·loquen a sobre de petits bols metàl·lics que recullen l'aigua condensada del vidre per evitar deixar taques a les estovalles.



Els estudiants protagonistes

Els estudiants responsables del projecte han sigut Aurora Villalpanadao, Andrea Pedraja i Sumaya Shelbi, del màster de Mobiliari; Júlia Bonet i Vera Rubio, del màster de Packaging; Júlia Claveria i Jose Riesco, del Programa d'Estudis Simultanis (PES), i Alberto G. Virgos i Gisela Chueca, de tercer curs del grau de Disseny.

Els tutors del projecte han sigut el reconegut dissenyador i professor d'Elisava Martín Azúa i Anna del Corral.



Un projecte de col·laboració

El projecte ha estat elaborat en col·laboració amb el restaurant Cocina Hermanos Torres, que va obrir les portes al barri de Les Corts fa poc més d'un any, amb l'objectiu de promoure el consum d'aigua corrent com a alternativa saludable i al mateix temps responsable amb el medi ambient.

Així mateix, el restaurant oferirà l'opció de consumir aigua corrent entre els seus clients a més de l'aigua embotellada.

Amb aquesta col·laboració, Elisava ha fet una clara aposta pel disseny i desenvolupament sostenible reivindicant el disseny com un agent transformador de la societat i com una eina per donar resposta als reptes del canvi climàtic.



Un restaurant amb estrelles

Els bessons més mediàtics del panorama televisiu estatal van deixar la televisió el març passat per bolcar tots els seus esforços en el seu -relativament nou- projecte, al qual també anomenen «la nau dels somnis», que ja llueix dues estrelles Michelin i espera aconseguir-ne una tercera.

Segons els xefs, el restaurant «ofereix un concepte d'experiència que no existeix en tot el món» basat en «cuines amb taules per rebre, acollir i compartir la proximitat amb la gent», ja que consideren que «no té sentit dispersar-se».

D'alguna manera, el que busquen els Torres és mantenir l'esperit de cuina tradicional i familiar, com la que els va inculcar la seva àvia Catalina. «Hem fet un salt qualitatiu professionalment i ara el que més ens preocupa és el nostre restaurant», on ofereixen una cuina «basada en la puresa del producte, avançant cap a la bellesa i cap al gust», expliquen intercalant idees els germans.

A més, recorden que el local compta amb un espai d'I+D, una aula de formació i encara té «més infraestructures per continuar creixent».