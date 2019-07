Mor una coneguda youtuber en un accident en un patinet elèctric

Emily Hartridge, una popular youtuber anglesa, va morir divendres després de patir un accident amb el seu patinet elèctric. Segons va avançar The Guardian, va xocar amb un camió a Londres, essent el primer accident mortal on hi ha implicat un patinet elèctric a la Gran Bretanya.



Hartridge va començar a publicar fa set anys, segons la seva pàgina de YouTube, i sovint compartia vídeos en forma de llista, que solia titular "10 raons per les quals ...". Parlava de sexe, relacions, amor, gènere, i també de la seva vida personal. Així va explicar com havia congelat els seus òvuls o va donar detalls sobre la seva salut mental.



"És terrible haver de dir això a Instagram, però sabem que molts estàveu esperant poder veure a Emily avui i aquesta és l'única via per contactar amb tots alhora. Emily va patir ahir un accident i ha mort ", publicava la seva família en el compte d'Instagram.





El seu últim vídeo es va titular "10 raons per tenir un xicot més jove", basat en el fet que el seu xicot és vuit anys més jove que ella.