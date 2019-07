El Museu Nacional d'Art (MNAC) entregarà a la tardor el cost de la seva ampliació

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) lliurarà la pròxima tardor el cost i el calendari de la seva ampliació al pavelló Victòria Eugènia de la Fira de Montjuïc, segons va anunciar ahir el seu director, Pepe Serra.

Serra va donar a conèixer el nou pla estratègic i d'acció per al 2019-2022, any en el qual conclourà el seu segon mandat.

Un dels cinc eixos d'actuació es refereix a la col·lecció, vinculat necessàriament a aquesta ampliació: «Volem incrementar la col·lecció a través d'acords de donacions, dipòsits i préstecs de llarga durada, així com la compra d'obres d'art».

El palau Victòria Eugènia, que podria tenir dues plantes de 15.000 metres quadrats –l'edifici de l'Exposició Universal de 1929 té una altura de 15 metres– albergaria en una primera fase les exposicions temporals que, segons Serra, segueixen unes línies ja iniciades: «Relats temàtics en clau de contemporaneïtat i transversals a les col·leccions, recuperació d'artistes fora del cànon, moviments artístics o fotografia».

A falta de la concreció, Serra va dir que, tal com van acordar les administracions consorciades (Generalitat, Ministeri de Cultura i Ajuntament), «es farà una proposta per fases, haurà de comptar amb finançament mixt público-privat i es començarà per l'espai d'exposicions temporals».

Quan conclogui l'ampliació, va assegurar Serra, «el MNAC ocuparà tot l'espai del pavelló» i va descartar que hagi de compartir el Victòria Eugènia amb d'altres institucions culturals de la ciutat per a exposicions, «tret que es tracti de coproduccions».

El MNAC pretén així mateix «configurar una col·lecció nacional de postguerra i segona avantguarda que ampliï el període cronològic del museu fins als anys setanta, incloent les manifestacions artístiques en l'àmbit de la fotografia i el còmic».

En paral·lel, el museu emprendrà, segons Serra, «la renovació dels fons gòtics de la col·lecció permanent el 2021 i del Romànic el 2021-22».

El director del MNAC reclama un nou marc regulador, nova governança i un nou model de generació d'ingressos: «Demanarem a les administracions un nou marc jurídic, que ens donaria més capacitat de resposta i autonomia; i també la incorporació de sectors socials i culturals que ara no estan representats al museu, amb la consegüent major implicació social».

Encara que l'afluència al museu ha passat de 416.000 a 891.000 persones del 2012 al 2018, i la institució s'ha desplegat en l'àmbit espanyol i internacional; un dels objectius immediats del MNAC és «incrementar els públics», i en aquest punt Serra recorda que «gairebé no hi ha públic espanyol de fora de Catalunya, que representa només un 3%».

Per a Serra, «l'ampliació és un instrument de desenvolupament del projecte del museu, és una necessitat física igual que l'augment dels pressupostos».

En l'actualitat, el pressupost és de 15,5 milions d'euros i, segons l'horitzó del pla estratègic, el 2022 seria «desitjable» recuperar el nivell pressupostari del 2008, quan va ser de 20 milions.