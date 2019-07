El Sónar penja de la decisió d'un jutge sobre la vaga de muntadors

El jutjat social número 27 de Barcelona ha de decidir amb celeritat si pren mesures cautelars que puguin condicionar o impedir la celebració del festival Sónar, després que treballadors encarregats de muntar els escenaris, que s'han declarat en vaga, hagin interposat una demanda.

Segons va informar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutjat va celebrar ahir una vista de mesures cautelars que va durar tres hores i que el magistrat resoldrà pròximament.

En la vista es va abordar la demanda interposada per un grup de treballadors que discrepen amb Fira Barcelona per la contractació de tercers per a les tasques de muntatge dels escenaris del festival Sónar.

En aquesta demanda, els treballadors demanen que el jutge dicti mesures cautelars que «desactivin qualsevol activitat tendent a invisibilitzar o disminuir els efectes de la vaga». Els empleats de l'empresa encarregada del muntatge d'elements aeris dels escenaris del festival Sónar («riggers») van iniciar el passat 11 de juliol una vaga en protesta per les condicions del concurs de licitació del servei.

Aquesta vaga, que en principi ha de prolongar-se fins al 21 de juliol, coincideix amb la celebració al recinte de Fira Barcelona del festival Sónar.