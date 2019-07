Concert de Varvara pensant en un festival

L'Ajuntament de Riudarenes ha impulsat un concert de la pianista russa Varvara Nepomnyaschaya programat per Ibercamera per al 27 de juliol, amb la voluntat de comptar en el futur amb un festival d'estiu. Segons informen els organitzadors, l'actuació tindrà lloc al nucli de l'Esparra i el repertori inclou la Sonata per a piano número 14 de Beethoven opus 27, Clar de Lluna, i la número 26 opus 81a, Els adieux, per finalitzar amb la suite Cuadres d'una exposició de Mussorgski.