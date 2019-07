Creix la facturació del sector editorial

La facturació del mercat editorial de l'Estat va arribar als 2,36 milions el 2018, un creixement de l'1,9% respecte l'any anterior que manté la tendència a l'alça dels últims cinc anys. Segons l'avanç de l' Informe de Comercio Interior del Libro elaborat per la Federació de Gremis d'Editors de l'Estat, el creixement es produeix malgrat la caiguda de títols editats, tant en paper com digital (76.202), i la reducció de la tirada, per la paralització de la renovació dels llibres educatius.