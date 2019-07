La família de Thiago Alcántara i Júlia Vigas seguirà creixent

La palafrugellenca Júlia Vigas va anunciar a través d'Instagram que la familia creix. La dona de l'exfutbolista del Barça Thiago Alcántara va explicar que està embarassada del seu segon fill. L'anunci es produeix dies després que la coneguda parella hagi passat les vacances a Girona, on ha estat de visita a diversos llocs turístics després de tancar la temporada futbolística. A més de la ciutat de Girona, també han estat a Llafranc, allotjats amb l'establiment de la família materna de Vigas: l'Hotel Terramar.





La parella Alcántara-Vigas que es va casar fa poc més de quatre anys a Sant Climent de Peralta , torna de visita sovint a les comarques gironines, amb el seu fill gran. Al seu compte de Twitter es defineix com una amant de la moda i dels viatges i que té estudis en Màrqueting i Comunicació. Vigas prové d'una família d'empresaris de tota la vida del municipi: el seu pare, Enric Vigas, és responsable junt amb el seu germà de la fàbrica de suro J. Vigas i durant 21 anys fou el president de l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya (Aecork).Per la seva part,. Mazinho va guanyar el Mundial de 1994 amb la selecció del Brasil. És fàcil trobar-se'l a la primera graderia del Camp Nou ja que el seu altre fill, conegut com a Rafinha, es troba a les files blaugranes. Tant Thiago com Rafinha han sortit de la Masia del Barça.