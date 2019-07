El missatge del Sónar als extraterrestres arriba als confins del sistema solar

De Vicente a les xerrades del Me by Meliá de Londres.

Un tutorial per descodificar el senyal i una enciclopèdia de butxaca sobre l'home i el seu planeta acompanyen les 35 peces de música electrònica i altres sons com el batec d'un cor de nadó, que van ser llançades a la recerca d'una resposta extraterrestre i que conformen l'equipatge del viatge espacial cap a GJ273b, un exoplaneta proper a l'Estrella de Luyten B, a 12,4 anys llum de la Terra. El festival Sónar, que aquest any bufa 26 espelmes a Barcelona, es manté expectant davant d'aquest inusitat repte mentre ho enllesteix tot per a la gran cita musical que comença demà dijous (avui ho fa el Sónar+D) i que torna a apostar pels grans noms del rap, el grime i l'electrònica contemporània.

L'ambiciós projecte extraterrestre del Sónar de 2018, engegat amb motiu de la celebració dels seus 25 anys de partitures avançades, suposa tot un desafiament per als impulsors del festival barceloní, molt esperançats d'entrar en contacte amb els extraterrestres a través del projecte Sónar Calling. «En aquests moments el nostre missatge es troba en el límit intern del Núvol d'Oort, una petxina de gel que habita en els marges del sistema solar», explica José Luis de Vicente, comissari de Sónar+D, el revolucionari espai d'innovació d'aquest certamen musical en el qual des de fa set anys es barregen músics, hackers, artistes digitals, científics i fundadors de start-ups per compartir idees, plans i projectes.

Les composicions que viatgen a l'espai han estat enviades des d'un radar de l'European Incoherent Scatter Scientific Association de Tromsø (Noruega), encarregada també de rebre d'aquí a almenys 24 anys, a través d'una de les seves gegantines antenes parabòliques, una resposta d'extraterrestres, destinataris dels polsos en dues freqüències de ràdio diferents entre si i molt diferents de les que atordeixen l'Univers. Si es complís la missió, Sónar celebrarà el 2043 amb magnificència el seu 50è aniversari. Els científics implicats en el projecte s'han esforçat al màxim per aconseguir que, si hi ha extraterrestres intel·ligents a Luyten B, un món rocós diferent a la Terra, amb un nivell tecnològic similar al nostre, siguin capaços d'entendre el missatge terrestre les trucades del qual comencen sempre amb un «Hello».

«Fins d'aquí a més d'onze anys no arribarà el missatge a GJ273b i la resposta trigarà a tornar uns altres dotze anys i mig, així que no hem d'obsessionar-nos amb l'espera», comenta irònic De Vicente abans d'explicar que el Núvol d'Oort està format per restes de la matèria del sol i altres planetes. «Té una forma esfèrica amb un cèrcol exterior i un altre interior. És com un donut», afegeix el comissari de Sónar+D, defensor d'una reformulació imaginativa de les tradicionals definicions de músic, enginyer, programador o emprenedor. «El segle XXI és fortament híbrid i cada vegada serà més difícil etiquetar algú amb una idea estàtica de cada professió», justifica aquest expert en tecnologia, innovació social, art i disseny que ha fitxat per l'edició que comença avui a Barcelona personatges de la talla de Robert del Naja, cantant dels Massive Attack, Andrew Melchior, tècnic de la banda, i l'artista visual suís Christian Marclay.

Sónar és per si mateix un espai inspirador i festiu, «perfecte per a aquesta trobada entre quatre comunitats fonamentals per al nostre futur: la creativa, la tecnològica, la científico-acadèmica i els emprenedors», exposa De Vicente, lliurat a desenvolupar les possibilitats de la intel·ligència artificial al camp de les arts però convençut que els algoritmes no substituiran ni superaran mai els programadors. «Els algoritmes no són infal·libles ni neutres perquè són una obra humana que tenen prejudicis, punts de vista i ideologies. Són, per tant, tan imperfectes com els seus creadors», reflexiona a les portes d'aquesta setena edició de Sónar+D, traslladada per primera vegada al mes de juliol, del 17 al 20, amb més d'un centenar d'activitats que impartiran dos-cents ponents, fermament decidits a reinventar els formats culturals tradicionals.

L'aperitiu d'aquest certamen en què l'experiment científic és parella de fet de l'espectacle es va celebrar durant els mesos d'abril i maig als hotels Me by Meliá de Madrid, Londres i Milà sota el segell de Voices of Sónar+D.