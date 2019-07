Cap de setmana sardanista amb l'Apec de Ripoll

Cada any, el tercer cap de setmana del mes de juliol, a Ripoll se celebra un cap de setmana sardanista, que té com a acte central l'Aplec de la sardana, que enguany celebra la seva 66a edició.

Els actes començaran avui divendres, dia 19, amb un concert als claustres del Monestir, a les 21.30 h amb la cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, dirigida per Marcel Sabaté i amb la presentació a cura de Montserrat Juvanteny.

Demà dissabte, a la plaça de la Llibertat , a 18.00 h, hi haurà una audició de sardanes per la cobla Sabadell (sardanes de 7 tirades), amb un acte en recordança de Lluís Palau Solanellas, traspassat el 26 de març.

El diumenge, el 66è Aplec, al passeig Ragull, en sessions de matí i tarda i la col·laboració musical de les cobles Ciutat de Girona, Bellpuig Cobla i Jovenívola de Sabadell. En encetar-se l'aplec, al matí, de 10 a 11 h, degustació d'embotits i vi. Hi haurà el dinar de germanor. S'estrenarà la sardana de M. Teresa Monclús, Lluís, amic i sardanista, dedicada a Lluís Palau. També hi haurà un acte de reconeixement al músic i compositor, Josep Coll Ferrando.



Gira de la cobla La

Principal d'Amsterdam



La Cobla Amsterdam, prèviament coneguda com La Principal d'Amsterdam, és una cobla sardanista fundada a Amsterdam (Països Baixos) el 1987 per un grup de músics professionals neerlandesos. Aquesta cobla és l'única que existeix fora de Catalunya. Gràcies a la seva tasca, la música de la sardana i els instruments específics de la cobla són coneguts més enllà de Catalunya. El 2007 va rebre la Creu de Sant Jordi.

A banda del repertori habitual de sardanes, la formació incorpora també, amb formació de cobla, obres noves, d'entre les quals destaquen composicions de músics neerlandesos contemporanis com Chiel Meijering, Huba de Graaff, Roderik de Man i Michiel Braam. També han versionat el Llibre vermell de Montserrat, amb Egidius Kwartet, i han enregistrat música antiga adaptada per a cobla (Jean-Philippe Rameau, Michael Praetorius, etc.

Cada dos anys, aquesta cobla ens honora amb la seva visita i efectua diverses audicions de sardanes. Aquestes són les previstes per aquests properes dies.

Dissabte 20, l'Escala a la tarda; diumenge 21, al migdia a Barcelona i a la tarda a Vendrell (doble ballada); dilluns 22, Sant Feliu de Guíxols a la nit; dimarts 23, Puig-reig a la nit; dimecres 24, Malgrat de mar a la nit; dijous 25, Castellar del Vallès a la nit; divendres 26, Calella a la nit; dissabte 27, al migdia a Blanes i a la nit a Roda de Barà; diumenge 28, Palamós (aplec) a la tarda.



Notícies de la CSC



La Confederació Sardanista de Catalunya ha anunciat l'inici del termini per presentar candidatures perquè qualsevol població pugui ser Capital de la Sardana l'any 2022. Les propostes i més informació es poden enviar fins el diumenge 17 de novembre al correu electrònic info@conf.sardanista.cat.

Aquestes bases apunten que la candidatura l'ha d'haver acordat «el ple de l'Ajuntament a proposta de l'entitat sardanista de la població». I si hi ha més d'una entitat, «la proposta ha de ser efectuada preferiblement pel conjunt d'entitats sardanistes de la població». En tots els casos, la sol·licitud ha de constar el nom de l'entitat o entitats promotores de la sol·licitud; les entitats i/o persones que formarien el Comitè Organitzador, en cas que el municipi sigui designat, entre altres aspectes.

Les bases demanen que «la població candidata ha d'haver mantingut una activitat sardanista de forma pública».

Quan una població esdevé Capital de la Sardana ha de crear un Comitè Organitzador «que sigui capaç d'assumir i responsabilitzar-se del desenvolupament dels actes de la capitalitat de la sardana durant tot l'any». Ha d'estar constituït per «totes les entitats implicades, inclosa la Corporació Municipal». S'hi poden convidar altres entitats «civicoculturals i esportives de la comarca a participar-hi activament, especialment les dedicades a la cultura popular i tradicional».

La proclamació de la Capital de la Sardana és el mes de març.

Els altres grans esdeveniments que ha de tenir una capital de la sardana són el lliurament dels Premis Capital de la Sardana, que se celebra al novembre o al desembre; la presentació de la Guia Sardanista, organitzada un dissabte de desembre; la Festa Anual de les colles de sardana esportiva, prevista pel febrer-març; la Trobada sardanista d'equipaments cívics, al maig-juny i la Trobada d'escoles de cobla, al juny.