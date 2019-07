La capitana del Sea-Watch reclama a Europa que «actui»

La capitana del vaixell de rescat Sea-Watch 3, Carola Rackete, va instar ahir la Unió Europea (UE) a buscar una solució per reubicar els migrants que intenten arribar al continent per mar. «És molt important per a mi recalcar que no s'hauria de tractar de mi com a persona, sinó sobre l'assumpte en si», va dir. «Tenim milers de refugiats en un país en guerra civil (en referència a Líbia) que haurien de ser evacuats d'allà immediatament. I espero especialment que la Comissió Europea es posi d'acord aviat sobre com distribuir a Europa aquests refugiats que fugen en bots», va assegurar.