Un espectacle al Terracotta Museu dona el tret de sortida a la Fira del Circ de la Bisbal

Els carrers i les places de la Bisbal d'Empordà tornaran a acollir propostes de circ al carrer per a tots els públics a partir d'avui divendres i fins diumenge. El cartell de la XXIV Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà arriba amb prop d'una cinquantena d'espectacles d'una trentena de companyies.

L'espectacle inaugural tindrà lloc aquesta nit als exteriors del Terracotta Museu i anirà a càrrec de Cirque la Compagnie, que presentarà l'espectacle L'Avis Bidon: una proposta de circ amb tècnica i farcida d'humor i adrenalina, amb música en directe i alguna sorpresa. Aquesta és també d'alguna manera una presentació de les reformes dels exteriors del museu bisbalenc fetes recentment.

La plaça de la Sardana també tindrà activitat, així com el barri del Convent, que té un actiu col·lectiu de veïns, i programarà un espectacle. Hi viu un 30 % de la població bisbalenca però, fins ara, la Fira no hi havia programat mai cap funció. S'hi encetarà la tarda del diumenge amb el xou Sobre ruedas, de Yidor Llach, una proposta d'acrobàcies amb bicicleta, clown gestual i malabars còmics.

Circ contemporani, cabaret, trapezi, clown, aeri, diàbolo, malabars, mastil, música o tallers són algunes de les disciplines artístiques que conformen la programació d'enguany. Com és habitual, la gran majoria d'espectacles són gratuïts.

Una petita part és de pagament, i serveixen per recollir fons econòmics que ajuden a finançar l'esdeveniment popular.

L'edició d'enguany comptarà amb destacadíssimes propostes nacionals, com El Fedito: artista valencià que presentarà Oyun, un innovador espectacle que combina humor, originalitat, ritme i una depurada tècnica de malabars.

També cal fer esment de l'espectacle Envà, dels catalans Amer & Africa, una divagació de dues persones sobre les peculiaritats de les relacions humanes. O Mumusiccircus, que, servint-se de la seves espectaculars acrobàcies i suspensions capil·lars, presentaran l'emocionant i delirant Flou Papagayo. I la Cia Faltan7, que interpretarà Express.

A escala internacional també cal destacar, procedent d'Israel, Control Freak: un entranyable personatge que intentarà interactuar amb el públic, i també cal fer esment d'un dels grans retorns a la fira: el de l'alemany Danilo Marder, un dels millor equilibristes sobre mans que existeixen actualment al món i que presentarà un espectacle amb tocs teatrals.