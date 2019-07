Creixen els bancs d'esperma per a gossos i gats de raça

Els bancs d'esperma per inseminar gossos i gats han començat a proliferar a Espanya per l'auge dels criadors professionals que busquen mantenir races pures i pedigrís que no s'adulterin amb l'encreuament d'animals, tot i que encara no és accessible per als particulars que tenen mascotes.

El veterinari Josep Arús, cofundador de l'hospital AniCura Arvivet Veterinaris de Terrassa, un dels centres privats a Espanya amb un banc d'esperma per a mascotes (gossos i gats), explica a Efe que la reproducció assistida de gossos i gats és una activitat emergent a Espanya.