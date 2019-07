quim casellas Arròs de Pals, pop roquer del cap de Creus i pollastre rostit a l'empordanesa

Al marge dels escenaris per a les actuacions musicals, i dels espais per a la presentació de destacades novetats tecnològiques, el Sónar de Barcelona, que rep milers i milers de persones, té un ampli espai dedicat a la restauració, ja sigui en forma de barres que serveixen begudes, com de food trucks i altres paradetes que ofereixen varietat de menjars. Des de fa uns anys, el festival aposta també per l'alta gastronomia del país, i convida tres xefs amb anomenada a cuinar a l'àrea VIP del Sónar de Dia. Si l'any passat li va tocar a Fina Puigdevall, de Les Cols d'Olot (dues estrelles Michelin), aquest any ha estat el torn de Quim Casellas, del Casamar de Llafranc (amb una estrella a la guia francesa). La seva proposta, que es va poder tastar dijous, consistia, com en tots els casos, en un menú llarg, amb entrant, plat principal i postres (amb una versió vegetariana) i un menú «ràpid», fet d'un parell d'entrepans (també amb versió vegetariana, és clar). Casellas va apostar pel producte local, i en el menú llarg va servir un arròs de Pals sec amb pop roquer del cap de Creus, pescat de manera artesanal per Salvador i Helena Manera. I en el menú «ràpid» va fusionar la cuina del país amb productes forans, i va servir, entre d'altres, un «bao» farcit de pollastre guisat a la manera empordanesa. Les dues propostes van tenir un èxit considerable.