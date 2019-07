Un Sónar (encara) més intel·ligent

Intel·ligència artificial. Nombroses veus han alertat del perill que poden comportar per als artistes els sistemes informàtics capaços de compondre cançons, acabar quadres i elaborar relats que no poden distingir-se dels confeccionats pels éssers humans. No obstant això, el corrent d'opinió contrària està cobrant força, amb altaveus privilegiats com el Sónar, on els experts han explicat que la intel·ligència artificial millorarà l'art humà.

ada vegada hi ha més professionals i analistes que consideren que la intel·ligència artificial, en lloc de substituir l'art produït per les persones, el millorarà, perquè propiciarà que s'expandeixi la creativitat. Així, en el Sónar+D, la fira tecnològica del festival homònim de Barcelona, s'ha comprovat que està augmentant la quantitat d'autors i analistes que interpreten els últims avenços en aprenentatge automàtic i profund ( machine learning i deep learning) d'una manera menys catastrofista que els seus col·legues apocalíptics.