La Biennal d'Art de Girona premia Roser Caminal i Levi Orta

L'artista Roser Caminal (Barcelona, 1966) ha estat la guanyadora de la desena edició de la Biennal d'Art de Girona convocada per la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, en la modalitat d'obra realitzada, amb In Limbus Melita, una instal·lació multimèdia que «reflecteix un doble discurs sobre els vincles entre la immigració i l'economia a l'Europa actual a partir del territori concret de l'illa de Malta», segons l'acta del jurat. El premi te una dotació de 6.000 ? i l'obra passarà a formar part del Fons d'Art de la Fundació Casa de Cultura.

L'obra In Limbus Melita s'exposarà a la Casa de Cultura juntament amb deu obres més seleccionades entre les 127 que es van presentar a la convocatòria.

D'altra banda, en la modalitat de producció d'un projecte de creació artística, inclosa per primera vegada en aquesta desena edició de la Biennal d'Art de Girona, ha estat designat, entre 39 propostes presentades, l'artista resident a Vidreres Levi Orta (L'Havana, Cuba, 1984) amb el projecte La emancipación del Lord.

El jurat considera que la proposta «qüestiona els mecanismes i estructures del sistema socio-polític actual, enfortint les capacitats reflexives de l'acció artística. Des de la seva naturalesa simbòlica, aconsegueix activar noves línies de pensaments a partir de l'acció directa sobre la realitat, qüestionant l'actual binomi estat-nació, així com les estructures de poder que encara configuren les accions colonialistes».

Aquest projecte rebrà un premi dotat en 3.000 ? i es destinaran 3.000 ? més al finançament de la seva producció durant els dos anys que durarà el procés de creació.



10 propostes més

D'acord amb les bases, el jurat ha seleccionat un màxim de 10 propostes més amb l'objectiu de conformar la totalitat de treballs que constituiran la propera Biennal d'Art de Girona. Per primera vegada la tria es limita a deu obres, a banda de les guanyadores, per compensar els artistes seleccionats, que en les edicions anteriors hi havien participat sense rebre cap dotació econòmica.

Entre els 10 artistes seleccionats es distribuirà equitativament una dotació de 6.000 ?. Les obres i artistes seleccionats són: Segon intent, Albert Gironès; La integridad del discurso, Marla Jacarilla; Falsa línia del Horizonte, Llorenç Ugas; Entre la resistència i la veracitat, Jordi Mitjà; Fer veure, Irene Visa; Spanish Chronovisor, Simon Contra; Altres principis de traçabilitat, Azahara Cerezo; La pletera 13.05.2015 (tríptic), Jordi Morell; Acords visuals, Xavi Bové, i Pedregós, Isabel Banal.

El jurat qualificador ha estat format per Cèlia del Diego, Maria Lluïsa Faxedas, Eduard Bech, Imma Prieto, Ramon Parramon i Franc Aleu. L'exposició s'inaugurarà a la Casa de Cultura el 12 de desembre.