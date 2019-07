Veïns de Barcelona demanen el museu Hermitage i altres el rebutgen

L'Associació de Veïns de la Barceloneta va defensar ahir la construcció d'un museu Hermitage a Barcelona perquè considera que el projecte revitalitzarà el barri i no tindrà un impacte negatiu en la mobilitat de la zona.

D'altra banda, la Plataforma per un Port Ciutadà, formada per moviments veïnals, va exigir a l'Ajuntament que freni el projecte del Museu Hermitage perquè el considera «especulatiu i fosc».

Així doncs, el vicepresident de l'Associació de Veïns de la Barceloneta, Manel Martínez, va expressar el seu suport al projecte coincidint amb la presentació per part de la plataforma veïnal per un Port Ciutadà d'al·legacions contràries a la concessió de la pinacoteca.

Per a Martínez, l'Hermitage suposa «una bona oportunitat per al barri, que ha patit un procés de degradació per la falta d'inversió des dels Jocs Olímpics».

A l'altra banda, la plataforma contrària està formada pels membres de l'Associació de Veïns de l'Òstia i del barri Gòtic, de La Barceloneta diu Prou i de l'Assemblea de Barris per a un Turisme Sostenible (ABTS).

Un dels seus portaveus, Daniel Pardo, va assegurar que el procés s'ha fet amb «foscor» respecte a les empreses sol·licitants, sobre les quals apareixen «fins a 5 raons socials diferents, d'empreses estrangeres» i «la creació d'una fundació que encara no apareix enlloc».

El passat 17 d'abril l'Autoritat Portuària va obrir el tràmit per establir l'Hermitage Barcelona en la nova bocana del port i va informar que les societats Diversa Hermitage Barcelona, SA, i Cultural Development Barcelona, SL, havien sol·licitat l'atorgament de l'esmentada concessió.