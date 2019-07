Una àmplia exposició recorre l'obra d'André Masson al Museu de Ceret

El Museu d'Art Modern de Ceret recorre l'obra de l'artista surrealista francès André Masson, un dels grans pintors del segle XX, amb una exposició que commemora el centenari de la seva arribada a aquesta localitat de la Catalunya del Nord i en la qual s'exhibeixen des d'aquest dimecres més de 130 obres.

La comissària i directora del Museu de Ceret, Nathalie Gallissot, va remarcar ahir en la presentació que l'estada de Masson (1896-1987) entre 1919 i 1920 a Ceret va resultar «especialment rica i reveladora» per a «una personalitat lliure, no lligada a cap moviment, a excepció del surrealisme, on va estar en un curt període».

Ferit en cos i ànima pels combats de la Primera Guerra Mundial, Masson, que es va refugiar també a Tossa de Mar, va arribar a Ceret en companyia de Maurice Loutreuil i allà va conèixer Odette Cabalé, que va ser la seva primera dona, i Chaïm Soutine, un lloc on ja havien estat entre 1911 i 1913 Picasso i Braque.

El fil conductor del recorregut expositiu és el tema de la naturalesa i la visió mitològica de Masson, ja que, com ha assenyalat la comissària, «el sentiment per la naturalesa va acompanyar l'artista durant tota la seva vida; la bellesa de la naturalesa l'inspirava i li provocava assossec».

En l'exposició es poden contemplar al començament alguns dels quadres que va pintar a Ceret, paisatges inspirats en el cubisme de Cézanne, una pintura construïda en una gamma de colors clars, testimoni d'alguna manera de la seva pròpia reconstrucció mental, entre ells El Convent dels Caputxins a Ceret, Carrer de Ceret o una vista de Ceret amb el famós pont en primer pla.

En una breu estada a París, els horrors de la guerra es deixen veure en quadres com Le Cimetière (1924), un quadre que va influir Savador Dalí.