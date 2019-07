El termòmetre de la Convenció sobre el Canvi Climàtic arriba als 42º

Com si fos una ironia, l'enorme termòmetre muntat a la paret de la seu de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic mostra una temperatura de 42 graus centígrads a Bonn, Alemanya, aquest dimecres. El termòmetre es converteix així en un clam d'alerta sobre els efectes no desitjats que el canvi climàtic pot tenir sobre el planeta Terra i els seus habitants. La Convenció Marc és un tractat internacional sobre medi ambient que es va produir a la Conferència de les Nacions Unides, informalment coneguda com a Cimera de Rio, el 1992. El tractat no és vinculant per als països que el subscriuen.