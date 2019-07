Aplec a la Canya, Sant Feliu de Pallerols i Palamós

Aquest cap de setmana a molts llocs hi ha programat un aplec de la sardana. A més dels tres de les nostres comarques, la Canya, Sant Feliu de Pallerols i Palamós, també en tenen a Sant Pere de Ribes, Arbeca, Riba- Roja d'Ebre, Sant Feliu de Codines i Torredembarra.



La Canya



Vet aquí un poble que no és poble. El nucli de la població roman al costa de la carretera entre Olot i Girona i hi trobem moltes masies escampades que corresponen als pobles veïns, Sant Joan les Fonts, Vall de Bianya i Olot.

No obstant això, la Canya té la seva pròpia personalitat, té església pròpia, la parròquia al mig de la població i la dedicada a la Mare de Déu d'Esperança als afores. Cada any celebren el seu aplec essent aquest any la XVII edició. Les ballades, amb sardanes de 7 tirades es ballaran al parc de la Vall de Bianya (paratges de la Canya), amb les cobles Rossinyolets i Bisbal Jove. A les 7 de la tarda i a les 10 de la nit.



Sant Feliu de Pallerols



Al centre del poble, sota una bona arbreda, al poble de Sant Feliu de Pallerols als arbres d'en Casals s'efectuarà diumenge, dia 28, el 21è Aplec de la sardana amb ballades de matí i tarda i les cobles Ciutat de Girona, Jovenívola de Sabadell i La Principal d'Olot.

A la tarda s'interpretarà a cura de les tres cobles la sardana del compositor local: Joan Callés denominada Els meus amics. Es farà un concurs de colles improvisades, un dinar de germanor i servei de bar.



Palamós



És evident que som en els temps de la canícula i la calor es fa sentir. No sabem si el diumenge dia 28 serà jornada calorosa, però sí que els vespres i nits solen més fresquets, per això l'Agrupació Sardanista Costa Brava de Palamós programa el seu aplec, que serà el 51è entre vespre i nit. Les ballades començaran a 17.30 h de la tarda i ininterrompudament seran interpretades fins a la matinada, a l'Arbreda. Hi intervindran les cobles: Mil·lenària, Bisbal Jove, La Principal d'Amsterdam, Mediterrània i Baix Empordà.

Cal destacar la participació de la cobla holandesa, que aquí posa el final de les seves actuacions que durant aquests darrers dies ha executat a molts pobles de Catalunya.

S'interpretarà una sardana incognita i qui l'endevini rebrà un obsequi.

Anotem que a la mitja part de l'aplec, les 5 cobles conjuntament interpretaran la sardana de Ricard Viladesau : Palamós Ciutat Pubilla.

En el decurs de l'aplec es faran sortejos de diversos articles. Es repartiran bunyols i vi de l'Empordà.

L'aplec s'acabarà amb la interpretació de tres cobles de la sardana de Francesc Mas Ros Mar de Palamós.

En total seran 25 sardanes i 5 cobles.

Palamós és una població que ofereix una bona actuació d'actes sardanístics, pràcticament cada setmana hi ha una audició de sardanes, a l'estiu amb més assiduïtat.

També celebren, cada any, un concert de música de cobla, el concert de la Costa Brava, el mes d'agost, un concurs de colles sardanistes i desenvolupen cursets d'ensenyament de ballar sardanes.



Disc de La Principal

de la Bisbal



La cobla La Principal de la Bisbal ha editat el disc Serenata.cat com a resum i promoció del seu espectacle homònim. Es tracta d'una proposta de difusió del projecte per arribar al màxim de gent possible per fomentar l'audició de la cobla en la seva versió d'orquestra i generar noves contractacions.

El volum recull fins a 19 peces, que són un resum de les diverses propostes de l'espectacle. Així, s'hi troben cançons clàssiques catalanes, com Paraules d'amor o La bella Lola; sardanes, com Girona m'enamora o peces internacionals com Yesterday o Ne me quitte pas. Es tracta, per tant, d'un repertori variat.

El projecte de l'espectacle, i per tant del disc, és «rememorar els històrics concerts de finals de segle XIX i principis del segle XX, anomenats popularment les 'Serenates'». Tanmateix, l'objectiu «no és mostrar les obres més representatives de les antigues serenates de festa major, sinó renovar i actualitzar aquest tipus de concert en formació de cobla», segons expliquen des de la cobla. Així, el públic pot apreciar «l'evolució de l'estil de l'orquestra, com la directa relació entre els músics i les quatre veus solistes».

Al disc hi col·laboren també com a veu i tenora Xavier Cornellana i com a veu i flabiol, Lluc Vizentini.

Se n'ha fet una tirada de 500 exemplars i l'edició correspon a Audiovisuals de Sarrià. A més a més, el projecte ha comptat amb el suport de la Confederació Sardanista de Catalunya, en el marc del programa per ajudar a l'edició de nous enregistraments.

El disc es pot comprar a les actuacions de la cobla, així com a la seva pàgina electrònica o d'altres suports digitals com Amazon. El seu preu és de 15 ?.