Jesús Vázquez, condemnat a pagar 2,8 milions d'euros a Hisenda

El popular presentador de televisió Jesús Vázquez ha estat condemnat per l'Audiència Nacional a pagar 2,8 milions d'euros a Hisenda. Segons avança El Confidencial, Vázquez va utilitzar una societat per pagar menys impostos. Concretament, durant els anys 2006 i 2007 va facturar, a través de la societat, als seus clients la quantitat de 2.444.353,03 i 1.590.289,65 euros en concepte «de serveis professionals, serveis que exercia per aquests clients el senyor Vázquez Martínez en qualitat de presentador o col·laborador en programes de televisió, i altres serveis de caràcter publicitari».

La sentència exposa que la societat Bopreci, en la qual Vázquez comparteix accionariat amb el seu marit, era inncesaria perquè el presentador de televisió exercís la seva activitat. «El servei que presta Bopreci per als tercers és el mateix que presta Jesús Vázquez per l'entitat, servei que per la seva naturalesa personalíssima no podria prestar aquesta sinó a través del demandant», afirma l'Audiència Nacional.

«L'entitat no tenia altra activitat que la que es realitzava a través del demandant, ni disposava de mitjans específicament afectes a l'exercici d'aquesta activitat personalíssima del demandant, de manera que la seva única justificació era l'estalvi fiscal», conclou la sentència.

Jesús Vázquez (53 anys) és l'últim famós de la llarga llista de defraudadors Hisenda, i de la que formen part, entre d'altres, Núria Roca, Carmen Machi, Imanol Arias, Ana Duato, Cristiano Ronaldo, o Leo Messi.