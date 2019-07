La tardor banyolina tindrà Depedro, Farael Aguirre i la Gio, Feliu Ventura i Chicuelo

Gairebé 40 funcions i 22 espectacles conformen la proposta estable d'arts escèniques de Banyoles pel segon semestre de 2019.

En l'àmbit musical destaca l'actuació de Chicuelo & Mezquida presentant el seu nou disc No hay dos sin tres (28 de setembre, 21 h), i no pot passar per alt el Concierto de Aranjuez amb Rafael Aguirre i la GIOrquestra (10 de novembre, 19 h).

En l'àmbit de les músiques modernes, un dels noms propis serà el del cantant i guitarrista Depedro (30 de novembre, 21 h).

La programació teatral de tardor s'iniciarà a la Factoria d'Arts Escèniques (11 d'octubre, 21 h) amb la comèdia Les coses excepcionals, amb Pau Roca, per continuar amb Nenes i nens (30 de novembre, 21 h), amb Anna Sahun i sota la direcció de Joel Joan. A.K.A (Also known As), interpretada per Albert Salazar, es podrà veure de nou a la Factoria d'Arts (13 de desembre, 21 h).

Pel què fa a la programació familiar, s'obrirà temporada amb l'espectacle Asteroid, de la companyia Campi qui pugui, a la plaça Major el dia 29 setembre. De la resta de programació en sala, cal destacar l'espectacle Baobab (Teatre Municipal, 17 de novembre), de la companyia la Pera Llimonera.

Les entrades es posaran a la venda aquest divendres a través de la web www.cultura.banyoles.cat.

La programació dels Museus de Banyoles inclourà exposicions com la del Museu Arqueològic sobre la figura de Joan de Palau, coincidint amb el centenari del seu naixement. L'exposició 12 pinzellades de Joan de Palau mostra la personalitat artística del pintor banyolí. A través dels seus dibuixos s'hi podran descobrir aspectes més desconeguts com la seva vinculació al teatre, la faceta com a caricaturista i retratista o la de poeta i escriptor. El Museu Darder tindrà una exposició de 25 fotografies de gran format de Pere Soler i el pilot Andreu Pujades.