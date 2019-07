Eduardo Mendoza publicarà una nova entrega d'aventures de Rufo Batalla

Eduardo Mendoza publicarà el pròxim 29 d'octubre una nova entrega de la sèrie que va iniciar amb la novel·la El rey recibe i que protagonitza Rufo Batalla, un personatge les peripècies del qual permeten a l'escriptor català analitzar alguns moments històrics, culturals i socials del segle XX.

El pròxim llibre, que encara no té títol definitiu, està ambientat els últims anys setanta i en els principis dels vuitanta.

La trama arrenca la primavera de 1975 a Nova York, on viu Rufo Batalla amb una fonda sensació d'insatisfacció i ganes de tornar a Espanya, on el dictador Francisco Franco té els dies comptats i es respiren aires de canvi.

Quan Batalla està a punt de tornar a Espanya, reapareix en la seva vida el príncep Tukuulo amb el seu embogit projecte de reivindicar el seu dret al tron de Livònia, país inexistent assentat sobre un territori a cavall entre dues o tres repúbliques de la Unió Soviètica.

Rufo Batalla accepta aquesta incerta missió mogut per l'afecte que l'uneix a Tukuulo i davant el temor de tornar a Espanya sense haver fet res important en la seva vida. Després de prendre aquesta decisió, el protagonista viatjarà a l'Orient i, una vegada allà, descobrirà que aquesta zona del planeta no és l'última ni l'únic destí de la seva extraordinària missió.