L'Escola de Cuidadors de La Caixa ha format més de 1.000 persones el primer any

L'Escola de cuidadors de La Caixa ha acollit, des dels seus inicis el juliol del 2018, un total de 1.105 cuidadors familiars i voluntaris que atenen persones que es troben en la fase final de les seves vides.

En una roda de premsa de la fundació celebrada ahir, el sotsdirector general de La Caixa, Marc Simón, va dir que la iniciativa facilita «tècniques i habilitats al cuidador per acompanyar el necessitat».

Simón va informar que el 85% dels cuidadors són dones d'una mitjana de 65 anys, filles o dones de les persones a les quals atenen.

A dia d'avui, l'escola ha ofert 231 tallers d'atenció emocional, social i espiritual en els quals, segons Simón, «cada sessió és única i diferent», i que han sumat un total de 2.523 assistències, tenint en compte que només un únic cuidador sol participar en diversos tallers.

El director de l'Escola de Cuidadors, Gustavo Levit, va asse­nyalar que «l'escola neix després de veure les carències que existien en la cura d'un malalt que es troba al final de la seva vida», i amb la intenció de «sensibilitzar la població», que cada vegada és de més edat i necessita més atenció.

Segons Levit, la majoria de demandes són d'aspectes quotidians i responen «al què i al quan: Què faig quan el necessitat vomita?, què faig quan no dorm o quan penso que morirà?».

Una de les persones formades per l'escola, Leonor García, té una malaltia neurològica i és també cuidadora de la seva mare, de 91 anys i amb demència avançada gràcies a «les eines que els tallers m'han donat», va assegurar.

Segons García, una persona necessitada «et reclama de tot... ser pare o mare, cuidador, etc. La teva vida s'acaba i necessites que algú t'ajudi com a cuidador, i va demanar que es duguin a terme més iniciatives com aquesta i que s'informi des de la Seguretat Social i els centres d'atenció primària (CAP).

L'Escola és part del Programa per a l'Atenció Integral de Persones amb Malalties Avançades, impulsat per La Caixa el 2008, per complementar l'atenció sanitària de serveis de cures pal·liatives amb equips professionals multidisciplinaris que ofereixen una intervenció psicosocial i espiritual especialitzada.

Fins avui, més de 150.000 pacients i 200.000 familiars han estat atesos pel programa. La seva primera avaluació científica conclou que aquest respon a les necessitats de les persones ateses, millorant en el 90% els símptomes en l'àmbit anímic i psicològic.

L'estudi estableix que el 92 % de les persones malaltes qualifiquen d'excel·lent o molt bona l'atenció rebuda, i que prop del 90% asseguren que han pogut resoldre temes pendents (la majoria vinculats a la comunicació i la relació amb la família i l'entorn).