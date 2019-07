Ricard Rigall fa protagonistes a Twitter les vaques del Pirineu

A més de professor de la UdG (i vicerector a l'anterior mandat amb el rector Sergi Bonet), Ricard Rigall és un sofert ciclista fotògraf especialitzat en els paisatges encara naturals que l'acció de l'home posa en perill. Twitter (@ricardrigall) i Instagram van com anell al dit a Rigall, que llença cada dia dues o tres imatges naturals a la xarxa per recordar al atrafegats tuitaires i instagramers que encara hi som a temps perquè el món salvatge del qual procedim manté intacte tota la seva grandesa i fragilitat. Una de les especialitats de Rigall són les vaques pasturant relaxadament. «Les meves amigues les vaques», diu.