Mor Eduardo Gómez, actor d'«Aquí no hay quien viva»

L'actor Eduardo Gómez, conegut pels seus característics i divertits personatges en sèries de televisió d'èxit com ara Aquí no hay quien viva o La que se avecina, va morir ahir a Madrid als 68 anys d'edat.

Alberto Caballero, un dels creadors de La que se avecina i íntim amic de l'actor, va informar ahir de la seva defunció a través del seu compte de Twitter: «Se'ns n'ha anat aquest ésser meravellós, metrosexual, pensador i mente fría. Bon viatge, Edu, i gràcies per tants anys de riures i de bon rotllo. Ets història de la comèdia. Adeu, lleó», va escriure.

Eduardo Gómez va desenvolupar la seva carrera principalment en la televisió nacional. Concertament, va començar com a actor a finals de la dècada dels 90 amb una breu intervenció en la sèrie ¡Ay, Señor, Señor!

La fama li va arribar amb el seu còmic paper de Mariano a Aquí no hay quien viva, sèrie emesa per Antena 3 entre 2003 i 2006, i per la qual va rebre el premi de la Unió d'Actors com a millor actor secundari en televisió el 2004. Posteriorment, també va participar en la sèrie La que se avecina, fent de Maxi, i el 2015 es va incorporar a la sèrie Gym Tony de Cuatro.

També va tenir petits papers en algunes pel·lícules com La gran aventura de Mortadelo i Filemón i Torrente 3: El protector. Precisament, Santiago Segura, entre molts altres representants del món audiovisual espanyol, es va pronunciar ahir sobre la seva mort: «Ens ha deixat el meu amic Eduardo Gómez, als 68 anys, un tipus divertit, peculiar, senzill i humà... Els que l'apreciàvem i estimàvem ens sentim una mica més tristos i desconcertats aquest matí de juliol», va piular l'actor, guionista i director al seu compte de Twitter.