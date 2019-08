L'actor Micky Molina atropella una nena de 9 anys a Eivissa conduint borratxo

Una nena de 9 anys ha resultat ferida després que l'actor Micky Molina l'envestís amb el seu cotxe a l'apartament d'un restaurant de Santa Eulàlia, a Eïvissa. L'actor, de 55 anys, anava begut i va donar un resultat de 0,91 mil·ligrams per litre d'aire expirat en la prova d'alcoholèmia, una taxa "positiva penal". L'artista, per tant, està investigat per un delicte contra la seguretat viària, tot i que no va ser detingut.

El succés tenia lloc a l'aparcament d'un restaurant de Santa Eulàlia, a Eivissa. Una família valenciana (un matrimoni de 84 i 80 anys, la seva filla de 49 i la filla d'aquesta, de 9) aparcaven el seu cotxe amb un altre vehicle. Quan la família es disposava a sortir del seu turisme, aquest altre vehicle, un Jeep, «s'ha posat en marxa a tota velocitat», expliquen testimonis.

I la pitjor part se l'ha endut la més petita: la nena es trobava entre els dos cotxes, el Jeep l'ha colpejat i l'ha tirat a terra. «Després ha fet marxa enrere ràpidament i ha sortit de la carretera», detallen els presents. «Després, ha tornat a anar cap a endavant una altra vegada, i aleshores ha envestit el cotxe» de la família, asseguren.

«Ha deixat empresonada a la menor entre els dos vehicles», confirmen fonts policials.

La petita pateix contusions als genolls i a les cames, però no té fractures. «Hi ha hagut un Àngel de la Guarda», opina la seva família. La petita va ser traslladada a l'Hospital Can Misses, a la ciutat d'Eivissa.

Molina va aconseguir gran popularitat fa uns anys pels seus papers en pel·lícules com 'La ley del deseo', d'Almodóvar o per participar en sèries com 'Ana y los siete'.

Després de l'incident, els testimonis expliquen que demanava que no telefonessin a la policia.

Fa més d'una dècada, Molina ja va ser imputat per causar danys a un automòbil després d'un accident, també a Eivissa. Aquella vegada, va acabar barallant-se amb l'altre conductor.