El Reina Sofia i la Fundació Arquia digitalitzaran l'arxiu de Coderch

Manuel Borja-Villel, director del Museu Reina Sofía i Gerardo García-Ventosa de la Fundació Arquia, es van coprometre ahir mitjançant la signatura d'un conveni a la digitalització i difusió de l'arxiu professional de l'arquitecte José Antonio Coderch, que va residir a Espolla, on és enterrat. El conveni, que té una durada de quatre anys amb possibilitat de pròrroga, té com a objectiu afavorir l'accés dels documents d'aquest arxiu perquè tot públic interessat en el mateix pugui consultar-los, especialment els investigadors i professionals de l'arquitectura. La Fundació serà l'encarregada de portar a terme la digitalització dels treballs de Coderch, el qual inclou material divers com plànols, croquis, memòries, fotografies o maquetes, entre d'altres.