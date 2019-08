Victoria's Secret cancel·la la desfilada anual de llenceria

Les crítiques per oferir una visió irreal i hipersexualitzada de la dona, en un moment marcat per les reivindicacions feministes sorgides arreu del món, sobretot després del naixement del moviment #MeToo, han motivat que la firma Victoria's Secret hagi decidit posar fi al que era tota una tradició: la tradicional desfilada de llenceria protagonitzada per les seves «àngels». «Malauradament, aquest any no se celebrarà. Em sento rara, perquè cada any per aquestes dates estic entrenant-me per ser àngel», deia la model Shanina Shaik, una de les famoses «àngels de la firma», en declaracions al diari britànic The Daily Telegraph.

Els rumors sobre la cancel·lació d'aquest esdeveniment ja fa setmanes que circulaven, especialment després que, el passat mes de maig, la firma confirmés que aquest any la desfilada no es podria seguir a través de la televisió. Les crítiques rebudes en els darrers anys, sobretot perquè la desfilada mai s'ha mostrat oberta a deixar participar dones transexuals ni talles grans, haurien precipitat la cancel·lació d'una de les desfilades més famoses del món.