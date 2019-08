«Fent parròquia, fent poble», a Sant Miquel de Fluvià

Un any més, aquesta nit, el monestir de Sant Miquel de Fluvià obre les seves portes abans de les dotze per donar el tret de sortida a la 7a Nit d'Estiu. Un esdeveniment organitzat des de la parròquia de Sant Miquel de Fluvià amb l'objectiu d'obtenir beneficis destinats a l'església.

L'església romànica data del segle XI i, tal com ens explica Carles Sànchez, mossèn de la parròquia, «necessita constants remodelacions». Fa set anys, en un context de necessitat de pressupost, van iniciar-se els concerts de nit: «Sant Miquel de Fluvià sempre ha organitzat moltes activitats pel poble i des de la parròquia també volíem unir-nos a aquestes activitats i se'ns va acudir organitzar una nit d'estiu».

L'objectiu principal de la 7a Nit d'Estiu és aconseguir donatius per a la parròquia. «L'any passat vam canviar la megafonia gràcies a les ajudes dels assistents», explica Sànchez. Així i tot, el mossèn de la parròquia expressa que també ho veu com a una gran oportunitat «per obrir les portes de l'església a la gent del poble». «La parròquia forma part del poble, no se l'ha separar de la població, han d'estar unides». I afegeix: «a la Nit d'Estiu hi vénen freqüents vilatans que acudeixen a les misses i gent que no».

El concert començarà a les deu de la nit i es dividirà en dues parts. La primera deixarà pas a artistes del poble, amb Esteve Esparch; Antonio i Sergio, amb guitarres flamenques i acompanyats de la veu de la Charo; un grup de quatre músics format per Àngel a la percussió , Conrad a la guitarra elèctrica, Francesc al piano i Josep Ma. a la guitarra i, per últim, un violinista, Thorben Weiss. A la segona part del concert actuarà el cantautor Samuel Arderiu, que oferirà un repertori de les seves cançons.

En finalitzar les actuacions, els artistes tindran un petit refrigeri a càrrec de la parròquia per valorar el seu altruisme. «Molts cops els mateixos ciutadans porten coses fetes de casa per agrair-li als artistes la seva col·laboració», explica el mossèn de la parròquia.

S'espera que un any més el monestir de Sant Miquel de Fluvià s'ompli de gent d'altres poblacions i de veïns del mateix poble, perquè, tal com diu el lema del mossèn Sánchez, s'ha d'anar «fent parròquia, fent poble».