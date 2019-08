Valentina Sampaio, la primera model transsexual de Victoria's Secret

La marca de llenceria Victoria's Secret no està passant pel seu millor moment des de fa uns mesos. L'última desfilada de llenceria emesa per la marca va ser la menys vista de totes les desfilades realitzades, les seves accions continuen baixant i les crítiques per mostrar cànons de bellesa poc realistes segueixen a l'alça.



Ara, i segons han confirmat diverses models de la marca, ja no tornarem a veure les famoses desfilades de Victoria's Secret, perquè la mateixa companyia les ha cancel·lat a la recerca d'una renovació que s'ajusti a l'actualitat. L'empresa porta una mica més d'un any volent mostrar que també aposten per la diversitat de cossos.



Primer vam veure com Winnie Harlow, una model canadenca amb vitiligo a la pell, va desfilar per l'última passarel·la de Victoria's Secret, després l'equip va anunciar a la model Lorena Durán com la primera model de talles grans a desfilar per la marca i, ara, ha estat la mateixa Valentina Sampaio, una de les models transsexuals més famoses i sol·licitades, qui ha confirmat que s'uneix a la marca.





Qui és Valentina Sampaio?

Valentina Sampaio és una coneguda model brasilera transsexual de 22 anys, una de les primeres que ha aconseguit desfilar per a grans marques trencant així amb els tabús. La jove ha protagonitzat portades de mitjans com Elle i Vogue, mentre que va debutar en l'última Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid de la mà de la marca de llenceria Andrés Sarda.