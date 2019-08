Mor el director dels documentals sobre Bowie o Bob Dylan

Donn Alan D. Pennebaker, reconegut director de documentals com Do not Look Back o The War Room i guanyador d'un Oscar a tota la seva carrera el 2013, ha mort als 94 anys. El pioner del cinema verité va morir per causes naturals. Pennebaker va treballar amb músics de la talla de Bob Dylan, David Bowie, Depeche Mode, Janis Joplin, Little Richard, John Lennon o Jerry Lee Lewis.

Nascut a Evaston (Illinois, EUA) el 1925, Pennebaker va desenvolupar gran part de la seva àmplia carrera en el món dels documentals musicals al voltant de grans esdeveniments i artistes molt reconeguts. Va ser el responsable de filmar les històriques actuacions de Janis Joplin o Jimi Hendrix al festival de Monterrey.

El cineasta també va filmar un dels documentals més coneguts sobre la figura i la música de Bob Dylan. Titulat Do not look back (1967), retrata la gira acústica que l'autor de Hurricane va fer pel Regne Unit el 1966. Pennekaker també va gravar el famós directe ofert per David Bowie el 1973, titulat Ziggy Stardust and the Spiders From Mars.