Mor Emili Gironès, propietari de La Roca Petita

Emili Gironès, propietari del restaurant La Roca Petita juntament amb la seva esposa, Angelina Roca, va morir ahir als 83 anys. Va ser el 29 d'octubre de 1977, diada de Sant Narcís, quan l'Angelina i l'Emili van obrir el restaurant La Pequeña, a l'N-II, al costat de l'encreuament amb l'aeroport. L'Angelina, que era filla del conegut restaurant Can Roca d'Esponellà, es va posar al capdavant dels fogons, mentre l'Emili s'ha cuidat sempre de la sala i el celler. En els primers anys, l'Emili compaginava el restaurant amb la seva feina a Cobega, concessionària de Coca-Cola.

A mitjan dècada dels vuitanta van deixar La Pequeña per obrir un nou i modern local a escassos metres de distància, que van batejar amb el nom de La Roca Petita. Allà, l'Emili i l'Angelina, des de fa anys acompanyats també per la seva filla Maria Àngels, han dirigit un vertader temple de la cuina tradicional catalana. Plats com els insuperables canelons, l'espatlla de xai rostida, la perdiu a la col o la truita de l'àvia Roca han estat degustats per milers de persones. La Roca Petita és, des de fa dècades, un dels restaurants més coneguts de les comarques gironines.

La missa funeral per a l'Emili Gironès se celebrarà avui, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal.