Rafel Nadal parla sobre com va escriure «El fill de l'italià» al Punt de Lectura d'Agullana

L'escriptor gironí Rafel Nadal va protagonitzar divendres passat la quarta sessió del Punt de Lectura d'Agullana, un cicle que any rere any proposa a diversos escriptors apropar-se als lectors per abordar les seves obres. En aquesta sessió, que va comptar amb prop d'un centenar d'assistents, Nadal es va centrar a explicar en què es basa per escriure literatura intimista, més personal, posant d'exemple la seva novel·la Quan erem feliços. L'escriptor també va abordar la temàtica centrada en primera meitat del segle XX i en la qual la guerra o la postguerra tenen un paper destacat. Per a això, Nadal va posar d'exemple El fill de l'italià, la seva darrera novel·la publicada.

Sobre aquesta última, l'autor va comentar el sotrac emocional que li va suposar el fet de tenir coneixement de la presència d'un miler de soldats italians al municipi de Caldes de Malavella l'any 1944, i com després es va dedicar de ple a la recerca de dades per escriure el llibre. Nadal va comentar que ell intenta fugir d'una visió «en blanc i negre» que sovint es dona de la postguerra i que procura «fer notar» que, fins i tot en una situació tan dura com la de la postguerra espanyola, «la vida té moments de bellesa».

Maria Carme Roca, guanyadora del Premi Prudenci Bertrana amb El Far, protagonitzarà divendres la cinquena sessió del cicle.