Rosalía, entre els rostres del calendari Pirelli 2020

La cantant Rosalía és un dels rostres que protagonitzarà el calendari Pirelli 2020 i, juntament amb estrelles com Emma Watson i Kristen Stewart, es transformarà en la Julieta de Shakespeare, però amb un toc modern, sota la direcció del fotògraf italià Paolo Roversi.





EFE

La casa de pneumàtics ha difós un vídeo en el qual es veu com ha estat el procés de creació d'aquest calendari, que ha tingut lloc durant el mes de maig entre París i Verona, sota la direcció del prestigiós fotògraf Roversi, de 72 anys.Ha triat el tema 'Looking for Juliet' ('Buscant a Julieta'), per al qual s'ha inspirat en el clàssic 'Romeo i Julieta', però li ha fet un gir per adaptar-lo al segle XXI.A més de Rosalía, Watson i Stewart, també es posen sota la seva lent les actrius britàniques Claire Foy i Mia Goth, les estatunidenques Indya Moore i Yara Shahidi, la francoitaliana Stella Roversi i la cantant xinesa Chris Lee.