Mor Toni Morrison, Premi Nobel de Literatura el 1993

L'escriptora Toni Morrison, que va guanyar els premis Nobel i Pulitzer per llibres que documenten l'experiència afroamericana, ha mort als 88 anys, segons ha confirmat l'editorial Alfred A. Knopf a través del seu compte de Twitter. «Estem profundament tristos», va publicar ahir l'editorial en un tuit.

Les novel·les de Morrison, nascuda el 18 de febrer del 1931, inclouen The Bluest Eye, Beloved i la seva seqüela Jazz. Amb una vida sempre compromesa amb la lluita contra la discriminació racial, Morrison va ser la primera afroamericana a rebre el Nobel, l'any 1993. L'Acadèmia Sueca va fonamentar la seva decisió d'atorgar-li el premi en el fet que amb «el seu art narratiu impregnat de força visionària i poesia ofereix una pintura viva d'un aspecte essencial de la realitat nord-americana».

Batejada amb el nom de Chloe Anthony Wofford, l'escriptora era filla d'un obrer de l'acer i una mestressa de casa. Després de graduar-se en Filologia Anglesa i treballar per l'editorial Random House a Nova York, va publicar la seva primera novel·la i va crear el seu nou nom recuperant el sobrenom familiar i el cognom del seu exmarit: Toni Morrison.

Toni Morrison va començar a escriure novel·les amb 39 anys, el 1970. Després d'una carrera de sis dècades, Morrison deixa un llegat amb títols que destaquen per la seva humanitat, com Beloved -per la qual va ser distingida amb el premi Pulitzer l'any 1988- Song of Solomon o Mercy. Va escriure un total d'onze novel·les -la primera d'elles The Bluest Eye- durant la seva trajectòria professional. L'estil de Morrison destaca per la construcció dels personatges, especialment dones, i el llenguatge, que l'escriptora afroamericana va situar per sobre de l'argument.

El 1992 va publicar Jazz, així com un assaig en el qual defensava Anita Hill, la jove negra que va denunciar per assetjament sexual el jutge Clarence Thomas, i un any després li va ser concedit el Premi Nobel de Literatura. L'escriptora va seguir escrivint llibres després rebre el Nobel, també al costat del seu fill Slade Morrison, amb el qual es va endinsar en la literatura infantil, i va explorar altres gèneres com unes lletres per al compositor André Previn.